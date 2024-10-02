Омск-Информ
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·Общество

Ранее перевозкой пассажиров занималось ПП № 8.

Сегодня, 2 октября, «Омскоблавтотранс» сообщил о начале перевозки пассажиров по популярным городским маршрутам № 13 и № 26, пишет «СуперОмск». Компания займется их обслуживанием с 18 октября 2024 года.

Ранее по этим маршрутам ездили автобусы пассажирского предприятия № 8. Отметим, что маршрут № 13 ездит из Чкаловского поселка до микрорайона Осташково. А автобусы № 26 едут по маршруту от микрорайона Булатово до Чкаловского питомника.

·Общество

Ранее перевозкой пассажиров занималось ПП № 8.

Сегодня, 2 октября, «Омскоблавтотранс» сообщил о начале перевозки пассажиров по популярным городским маршрутам № 13 и № 26, пишет «СуперОмск». Компания займется их обслуживанием с 18 октября 2024 года.

Ранее по этим маршрутам ездили автобусы пассажирского предприятия № 8. Отметим, что маршрут № 13 ездит из Чкаловского поселка до микрорайона Осташково. А автобусы № 26 едут по маршруту от микрорайона Булатово до Чкаловского питомника.