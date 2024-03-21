Движение от 70 лет Октября до Крупской будет ограничено как минимум ближайшие четыре месяца.

Движение от 70 лет Октября до Крупской будет ограничено как минимум ближайшие четыре месяца.

В мэрии назвали сроки перекрытия еще одного участка бульвара Архитекторов для ремонта. Движение от 70 лет Октября до Крупской, в том числе на перекрестке с 70 лет Октября и Степанца остановят в ночь на 24 марта.

Ограничения, по прогнозам чиновников, озвученным сегодня на пресс-конференции, продлятся до июля. В целом же бульвар будет закрыт до 5 декабря.

Напомним, работы на бульваре Архитекторов начались в сентябре прошлого года с замены теплотрассы. Сейчас там расширяют проезжую часть, обустраивают велодорожки, тротуары, парковки и остановки общественного транспорта. На это выделили 1,5 млрд рублей.