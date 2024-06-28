Сейчас он задействован для вывоза в центр города жителей Левобережья, проживающих в районе остановки «Поворотная».

Сейчас он задействован для вывоза в центр города жителей Левобережья, проживающих в районе остановки «Поворотная».

Департамент транспорта омской мэрии решил изменить схемы движения автобусов № 28 и 96. Их продлят до густонаселенных микрорайонов Левобережья.

Из-за перекрытия бульвара Архитекторов 28-й маршрут активно используется для вывоза в центр города жителей Левобережья, проживающих в районе остановки «Поворотная». С 1 июля дорожники открывают сквозной проезд в створе улиц 70 лет Октября – Степанца, и через «Поворотную» снова будут ходить десятки автобусов и маршруток. Необходимость в «вывозящем» транспорте здесь отпадет, поэтому 28-й решили «отдать» микрорайонам Прибрежный и Кузьминки.

– Автобусы по маршруту № 28 будут следовать с улицы 70 лет Октября по дублеру улицы Дмитриева (в обратном направлении по улице Дмитриева), улицам Крупской, Перелета до микрорайона Прибрежный, – сообщили в мэрии.

Чтобы касается автобуса № 96, то он станет кольцевым и будет продлен до конечной остановки «12-й микрорайон».

– Автобусы по маршруту № 96 будут следовать с улицы Перелета по улицам Степанца – 70 лет Октября – Конева – Ватутина – Дмитриева – 70 лет Октября – Степанца и далее по действующей схеме, – описали новую схему движения в департаменте транспорта.

Эти меры должны улучшить транспортное сообщение Левобережья с центром Омска и городком Нефтяников.