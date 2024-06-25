Рейсы будут совершаться на самолетах Ан-2. Перевозчик заявил, что нареканий к их состоянию не было.

Рейсы будут совершаться на самолетах Ан-2. Перевозчик заявил, что нареканий к их состоянию не было.

Гендиректор красноярской авиакомпании «Аэропром» Юрий Афанасьев назвал примерную стоимость перелетов из Омска в Усть-Ишим. Их планируется начать уже с 1 июля, однако билеты на самолеты до сих пор не поступили в продажу.

– Про цену билетов я пока сказать не могу, так как сам сейчас в командировке нахожусь. Этим занимались мои заместители. Но вообще там стоимость была не очень высокая, порядка трех тысяч что ли, – цитирует Афанасьева портал «СуперОмск».

Перевозки пассажиров будут выполнять на самолетах Ан-2, широко известных как «кукурузники».

– Техника у нас хорошая, мы ее стараемся поддерживать в нормальном рабочем состоянии. Мы в Бурятии тоже возим пассажиров, в Томске работаем. Поэтому, тьфу-тьфу-тьфу, пока не было претензий и нареканий к нам по технике, – добавил гендиректор «Аэропрома».

Между тем, взлетно-посадочная полоса в Усть-Ишиме пока еще не прошла приемку. Процедура может затянуться из-за паводка.