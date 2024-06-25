Федеральный чиновник оценил реализацию в регионе крупных инфраструктурных проектов.
Сегодня в Омскую область с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Вместе с губернатором Виталием Хоценко он облетел строящийся микрорайон Зеленая Река.
Этот инвестиционный проект реализует Группа компаний «Эталон». В первую очередь планируется строительство 14 домов. До 2035 года планируется ввести в эксплуатацию почти 1 млн кв. м жилья. Работы на площадке идут опережающими темпами.
– На данный момент завершено возведение монолитных каркасов четырех высоток, в трех из них уже монтируются навесные вентилируемые фасады. Еще в шести многоквартирных домах ведется устройство вертикально-монолитных конструкций на уровне от третьего до девятого этажа, работы и на остальных четырех домах, – сообщили в облправительстве.
Вице-премьер и глава региона осмотрели также территорию, где будет проходить Северный обход Омска и посетили площадку строительства Красногорского водоподьемного гидроузла на Иртыше.
Сегодня Хуснуллин также посетит объекты дорожного строительства и благоустройства.