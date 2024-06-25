Омск-Информ
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·Политика

По окончании рабочей поездки вице-премьер РФ устроил вечернюю прогулку по центру города. Особенно ему понравился памятник сантехнику Степанычу.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, прибывший сегодня с рабочей поездкой в Омск, по окончанию официальной части прогулялся по центру города. Компанию ему составил губернатор Виталий Хоценко. По словам Хуснуллина, Омск оставил приятное впечатление.

– Очень приятное впечатление. Был здесь очень давно и приятно удивлен, как Омск выглядит теперь! – написал вице-премьер в своем телеграм-канале.

Больше всего чиновнику понравился памятник сантехнику Степанычу. Марат Хуснуллин с удовольствием сфотографировался с одним из неофициальных символов Омск.

·Политика

По окончании рабочей поездки вице-премьер РФ устроил вечернюю прогулку по центру города. Особенно ему понравился памятник сантехнику Степанычу.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, прибывший сегодня с рабочей поездкой в Омск, по окончанию официальной части прогулялся по центру города. Компанию ему составил губернатор Виталий Хоценко. По словам Хуснуллина, Омск оставил приятное впечатление.

– Очень приятное впечатление. Был здесь очень давно и приятно удивлен, как Омск выглядит теперь! – написал вице-премьер в своем телеграм-канале.

Больше всего чиновнику понравился памятник сантехнику Степанычу. Марат Хуснуллин с удовольствием сфотографировался с одним из неофициальных символов Омск.