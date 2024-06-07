Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

С зампредом Правительства РФ глава региона встретился международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

– Обсудили выполнение планов по нацпроектам до 2030 года: строительство жилья и дорог, развитие инфраструктуры. Большую работу продолжим вести и по газификации региона. Рассказал также о работе, которую наш регион проводит в Луганской Народной Республике в нашем подшефном городе Стаханов. Омские строители активно работают над восстановлением социальных объектов и инфраструктуры, – сообщил Хоценко в своем телеграм-канале.

Петербургский международный экономический форум стартовал 5 июня и продлится до 8 июня.

·Политика

С зампредом Правительства РФ глава региона встретился международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

– Обсудили выполнение планов по нацпроектам до 2030 года: строительство жилья и дорог, развитие инфраструктуры. Большую работу продолжим вести и по газификации региона. Рассказал также о работе, которую наш регион проводит в Луганской Народной Республике в нашем подшефном городе Стаханов. Омские строители активно работают над восстановлением социальных объектов и инфраструктуры, – сообщил Хоценко в своем телеграм-канале.

Петербургский международный экономический форум стартовал 5 июня и продлится до 8 июня.