По данным городской администрации, сопровождение вице-премьера РФ на ремонтируемом бульваре Архитекторов оказалось разовым выходом.

По данным городской администрации, сопровождение вице-премьера РФ на ремонтируемом бульваре Архитекторов оказалось разовым выходом.

Мэр Омска Сергей Шелест был замечен во время визита вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Глава города рассказал федеральному гостю о ремонте бульвара Архитекторов. Судя по всему, Шелест нашел общий язык с вице-премьером.

Эта картина никак не соответствовала официальной информации, согласно которой мэр Омска с 12 июня находится в отпуске. Как выяснилось, данный визит на объект оказался разовой «акцией».

– Мэр приехал только на ремонт бульвара Архитекторов. Он еще в отпуске, – пояснили в городской администрации «Омск-информу».

Напомним, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вместе с губернатором Виталием Хоценко облетели Омскую область на вертолете.