Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Официально его отдых начался со вчерашнего дня, 12 июня.
Мэр Омска Сергей Шелест ушел в отпуск. Официально его отдых начался со вчерашнего дня, 12 июня, сообщает «СуперОмск».
Несмотря на начало отпуска, вчера градоначальник поучаствовал в торжественной церемонии открытия Ленинградского моста, а также открыл фонтан у библиотеки имени А. С. Пушкина.
Отпуск Шелеста в этом году выпал на его день рождения, который пройдет 18 июня.
1328
·Общество

Официально его отдых начался со вчерашнего дня, 12 июня.
Мэр Омска Сергей Шелест ушел в отпуск. Официально его отдых начался со вчерашнего дня, 12 июня, сообщает «СуперОмск».
Несмотря на начало отпуска, вчера градоначальник поучаствовал в торжественной церемонии открытия Ленинградского моста, а также открыл фонтан у библиотеки имени А. С. Пушкина.
Отпуск Шелеста в этом году выпал на его день рождения, который пройдет 18 июня.
1328