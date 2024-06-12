А красную ленточку на долгожданной церемонии открытия доверили перерезать детям.

А красную ленточку на долгожданной церемонии открытия доверили перерезать детям.

Сегодня,12 июня, в Омске после ремонта торжественно открыли Ленинградский мост. Его закрыли на капитальный ремонт в феврале прошлого года. И вот спустя много месяцев неудобств омичи могут проехать с ветерком по всем полосам моста.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в ходе торжественной церемонии отметил, что это первый капитальный ремонт Ленинградского моста.

– 65 лет он прослужил верой и правдой. Отрадно, что мы после легендарного «Мостовика» восстанавливаем наши компетенции по ремонту мостовых сооружений. Мост станет первой ласточкой, – заверил глава региона.

Хоценко подчеркнул, что уже в этом году начнется ремонт моста 60-летия ВЛКСМ у Телецентра, а также строительство моста через Омь по новой технологии. Также продолжится строительство Северного обхода.

Мэр Омска Сергей Шелест пожелал, чтобы капитально отремонтированный мост простоял как можно дольше.

– Омичи несколько месяцев испытывали неудобства из-за перекрытия Ленинградского моста. Надеюсь, мы получили очень качественный объект, и все испытания того стоят. Желаю, чтобы мост как можно дольше радовал омичей, – заявил градоначальник.

Примечательно, что красную ленточку первые лица доверили перерезать детям: Маше, Римме и Богдану. А затем за рулем грузовиков губернатор и мэр открыли движение по мосту.

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