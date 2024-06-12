Фонтан не эксплуатировался 20 лет. Сегодня его запустили. Площадь у библиотеки, возможно, в ближайшее время обновят.

Фонтан не эксплуатировался 20 лет. Сегодня его запустили. Площадь у библиотеки, возможно, в ближайшее время обновят.

Сегодня в постоянном режиме заработал фонтан у библиотеки имени Пушкина. Пару дней назад был пробный запуск фонтана. Сегодня объект запустили окончательно.

– За короткий срок удалось реанимировать инженерный объект, который не эксплуатировался 20 лет, была проделана очень сложная и кропотливая работа, заменена часть деталей фонтана – все это без единого бюджетного рубля, – отметил мэр Омска Сергей Шелест. – Договорились, что фонтан будет работать в ежедневном режиме с 10:00 до 20:00 на радость посетителям библиотеки и всем жителям Омска.

Также градоначальник обсудил с губернатором Виталием Хоценко возможность обновления площади у библиотеки и оснащение фонтана подсветкой. Но это задача последующих лет.