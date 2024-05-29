Омск-Информ
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·Промышленность

Об этом стало известно в результате выездной прокурорской проверки.
Прокурор Омской области Алексей Афанасьев, первый заместитель главы регионального Минтранса Дмитрий Пестряков и директор управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Александр Таран побывали на стройплощадке Красногорского гидроузла. На сегодняшний день готовность объекта составляет 20 %.
– В апреле текущего года по факту отставания от графика прокуратура Омского района вносила представление в адрес подрядной организации. В ходе совещания обсуждено устранение нарушений по ранее принятым мерам прокурорского реагирования, текущие темпы строительства, плановые сроки завершения работ по государственным контрактам, – сообщили в областной прокуратуре.
Напомним, первый этап возведения гидроузла планируют завершить в 2025 году, окончание второго этапа должно пройти в 2028 году.
·Промышленность

Об этом стало известно в результате выездной прокурорской проверки.
Прокурор Омской области Алексей Афанасьев, первый заместитель главы регионального Минтранса Дмитрий Пестряков и директор управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений Александр Таран побывали на стройплощадке Красногорского гидроузла. На сегодняшний день готовность объекта составляет 20 %.
– В апреле текущего года по факту отставания от графика прокуратура Омского района вносила представление в адрес подрядной организации. В ходе совещания обсуждено устранение нарушений по ранее принятым мерам прокурорского реагирования, текущие темпы строительства, плановые сроки завершения работ по государственным контрактам, – сообщили в областной прокуратуре.
Напомним, первый этап возведения гидроузла планируют завершить в 2025 году, окончание второго этапа должно пройти в 2028 году.