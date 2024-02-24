Омские власти готовят обращение на имя вице-премьера Марата Хуснуллина с просьбой оказать поддержку при реализации масштабного проекта.

Омские власти готовят обращение на имя вице-премьера Марата Хуснуллина с просьбой оказать поддержку при реализации масштабного проекта.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в Москве провел заседание парламентского клуба, на котором обсуждался ряд важных вопросов. В частности, речь шла о строительстве Северного обхода Омска. Омские власти хотят попросить деньги на реализацию этого проекта у федералов.

– Сейчас мы готовим обращение в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина с просьбой оказать господдержку нашему бюджету на строительство Северного обхода Омска города Омска в размере 27 млрд рублей. В настоящее время проектно-сметная документация объекта разработана, финансирование из федерального бюджета позволит нам приступить к реализации, – сообщил Виталий Хоценко.

На заседании также обсудили тему модернизации детских оздоровительных лагерей.

– В этом году благодаря поддержке Правительства России и Совета Федерации нам удалось впервые за почти 30 лет начать обновлять детские лагеря. Буквально несколько дней назад открыли три новых современных корпуса в лагере «Орленок» Калачинского района. В текущем году обновим лагерь «Березка» в Омском районе. На этом не остановимся – в 2026 году создадим три жилых модуля в детском лагере «Лесная поляна» и еще два жилых модуля в «Орленке». Поставил задачу своим заместителям Олегу Зарембе и Ивану Кротту подготовить заявки для участия наших детских лагерей в очередных этапах отбора в рамках государственной программы, – пояснил Хоценко.

В завершении заседания речь зашла также о строительстве и обновлении объектов здравоохранения. Следующее заседание парламентского клуба состоится в последнюю субботу марта.