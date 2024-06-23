Любителя водных процедур средних лет засняли на видео.

Любителя водных процедур средних лет засняли на видео.

В ночь с 22 на 23 июня очевидцы засняли купание омича средних лет в фонтане возле железнодорожного вокзала. Видео действа появилось в соцсетях.

Пикантность ситуации заключалась в том, что горожанин осуществлял помывку обнаженным. После чего вылез из фонтана и надел штаны. Любопытно, что прохожие не сделали омичу замечаний.

Отметим, что дети регулярно совершают вылазки в фонтаны. Так, купающихся ребят заметили возле Музыкального театра и библиотеки имени Пушкина. Ранее мэр Сергей Шелест призывал омичей воздержаться от купаний в фонтанах. Правда, речь шла о подрастающем поколении.