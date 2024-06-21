На этот раз местом для игр стала площадь с фонтаном перед Музыкальным театром.

На этот раз местом для игр стала площадь с фонтаном перед Музыкальным театром.

Несмотря на просьбу мэра Омска не купаться в фонтанах, омичи все равно это делают. Сегодня днем несколько мальчишек и девчонок можно было заметить сигающими в светомузыкальный фонтан на площади перед Музыкальным театром.

Ранее детей заметили в фонтане у библиотеки имени А. С. Пушкина. Шелест написал в своем ТГ-канале, что так делать не следует, ведь фонтан не место для игр.

Напомним, фонтан у библиотеки починили совсем недавно. Он начал работать 12 июня.