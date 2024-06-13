Омск-Информ
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·Общество

Некоторые дети забираются в саму чашу фонтана, чтобы плескаться водой.
Недавно открывшийся фонтан у библиотеки имени А. С. Пушкина уже облюбовали дети. Причем некоторые из них забираются в саму чашу фонтана, чтобы плескаться водой. Такую картину сегодня увидел мэр Омска Сергей Шелест.
– Уважаемые омичи, сегодня, проезжая мимо библиотеки имени Пушкина увидел, как маленькие дети плескаются водой из фонтана, ходят по краям чаш. Просьба донести до подрастающего поколения, что так делать не следует: несмотря на небольшую глубину, фонтан не место для игр, – заявил мэр.
Напомним, фонтан у библиотеки открыли только вчера, 12 июня.
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·Общество

Некоторые дети забираются в саму чашу фонтана, чтобы плескаться водой.
Недавно открывшийся фонтан у библиотеки имени А. С. Пушкина уже облюбовали дети. Причем некоторые из них забираются в саму чашу фонтана, чтобы плескаться водой. Такую картину сегодня увидел мэр Омска Сергей Шелест.
– Уважаемые омичи, сегодня, проезжая мимо библиотеки имени Пушкина увидел, как маленькие дети плескаются водой из фонтана, ходят по краям чаш. Просьба донести до подрастающего поколения, что так делать не следует: несмотря на небольшую глубину, фонтан не место для игр, – заявил мэр.
Напомним, фонтан у библиотеки открыли только вчера, 12 июня.
1301