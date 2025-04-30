Омск-Информ
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·Общество

Первыми запустили сооружения у Музыкального театра, в сквере имени Дзержинского и у Тарских ворот.

Сегодня, 30 апреля, в Омске начался сезон фонтанов. С утра сотрудники водоканала запустили сооружения.

Первыми запустили фонтаны на улице Спартаковской, у Тарских ворот, в сквере имени Дзержинского и у Музыкального театра.

– Дорогие омичи и гости нашего города, посмотрите, как оживают омские скверы. Открываем сезон красивых фотографий и встреч «у фонтана», – объявил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Официально запуск 15 городских фонтанов намечен на 1 мая. В понедельник включили фонтаны-кристаллы на улице Чокана Валиханова.

·Общество

Первыми запустили сооружения у Музыкального театра, в сквере имени Дзержинского и у Тарских ворот.

Сегодня, 30 апреля, в Омске начался сезон фонтанов. С утра сотрудники водоканала запустили сооружения.

Первыми запустили фонтаны на улице Спартаковской, у Тарских ворот, в сквере имени Дзержинского и у Музыкального театра.

– Дорогие омичи и гости нашего города, посмотрите, как оживают омские скверы. Открываем сезон красивых фотографий и встреч «у фонтана», – объявил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Официально запуск 15 городских фонтанов намечен на 1 мая. В понедельник включили фонтаны-кристаллы на улице Чокана Валиханова.