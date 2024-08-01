Мэр Омска попросил военнослужащих не купаться в фонтанах и вести себя прилично.

Мэр Омска Сергей Шелест выступил с традиционным обращением к десантникам. Завтра, 2 августа, в России отмечается ВДВ. В связи с этим глава города вновь запретил участвовать в народной забаве десантников – купании в фонтанах.

– Купание в фонтанах не является признаком силы, мужества и верности присяге. И не забываем, что на наших примерах учатся наши дети, – сказал мэр города.

Сергей Шелест выразил надежду, что омские десантники не подведут и праздник, как и в прошлые годы, пройдет без нарушений общественного порядка. К слову, сам мэр с 1988 по 1990 год проходил службу в Воздушно-десантных войсках.