Глава региона поздравил десантников с праздником.

Сегодня, 2 августа, в Омской области проходят торжественные мероприятия, которые посвящены годовщине создания ВДВ. Губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест в поселке Светлом возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза, первому командующему ВДВ Василию Маргелову.

В церемонии приняли участие начальник 242-го учебного центра ВДВ Виталий Репин, герой Советского Союза Николай Кравченко, представители правительства и мэрии Омской области, ветераны, военнослужащие и члены семей омских десантников.

На территории 242-го учебного центра прошел митинг. Также в ходе мероприятия вручили поощрения личному составу Центра государственных и ведомственных наград от Минобороны РФ. Праздничная программа завершилась показательными выступлениями курсантов, которые продемонстрировали боевые приемы и возможности современной военной техники и вооружения.