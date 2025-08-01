Мэр обратился к военнослужащим ВДВ с просьбой соблюдать порядок.
Мэр Омска Сергей Шелест накануне празднования Дня Воздушно-десантных войск обратился к жителям, бывшим военнослужащим ВДВ и гостям города с просьбой.
– Уважаемые братья-десантники, традиционно, в преддверии празднования Дня воздушно-десантный войск обращаюсь к вам с просьбой соблюдать общественный порядок и отказаться от купания в городских фонтанах, – написал мэр в своем телеграм-канале.
Шелест обратил внимание на практику отключения фонтанов в других российских регионах в праздничные дни, но подчеркнул, что такие меры не требуются в Омске благодаря сознательности местных жителей и гостей.
– Мы с вами знаем, что настоящие десантники, уважающие себя и память о своей службе в рядах ВДВ, не хулиганят, потому в Омске фонтаны завтра будут работать в обычном режиме, – уточнил градоначальник.
Мэр напомнил, что, помимо дня ВДВ, завтра, 2 августа, будут отмечать День Омской области и День города Омска. Ранее было названо время концертов звезд, которые выступят в честь праздников.