Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Первым на сцену выйдет Виталий Гогунский. Завершит праздничный вечер «Дискотека Авария».  

Появился тайминг выступлений артистов на День города на Соборной площади и в «Омской крепости» 2 августа.

Соборная площадь

18:30 – концерт Виталия Гогунского (6+);

19:30 – выступление Юлианны Карауловой (6+);

20:50 – церемония награждения победителей и призеров Сибирского международного марафона – 2025;

21:10 – концерт группы «Дискотека Авария (6+)».

«Омская крепость» (программа «В ритме города О!» с 14:00)

 20:00 – «Братья Грим» (6+);

21:10 – «Инь-Ян» (6+).

После концерта к остановкам «Госпиталь» и  «Библиотека Пушкина» подадут 30 автобусов и 10 троллейбусов. Оплата проезда по городскому тарифу.

·Культура/Афиша

Первым на сцену выйдет Виталий Гогунский. Завершит праздничный вечер «Дискотека Авария».  

Появился тайминг выступлений артистов на День города на Соборной площади и в «Омской крепости» 2 августа.

Соборная площадь

18:30 – концерт Виталия Гогунского (6+);

19:30 – выступление Юлианны Карауловой (6+);

20:50 – церемония награждения победителей и призеров Сибирского международного марафона – 2025;

21:10 – концерт группы «Дискотека Авария (6+)».

«Омская крепость» (программа «В ритме города О!» с 14:00)

 20:00 – «Братья Грим» (6+);

21:10 – «Инь-Ян» (6+).

После концерта к остановкам «Госпиталь» и  «Библиотека Пушкина» подадут 30 автобусов и 10 троллейбусов. Оплата проезда по городскому тарифу.