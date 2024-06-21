Омичи неоднозначно отнеслись к тому, что придется платить в транспорте на 10 рублей больше. Мнения собеседников «Омск-информа» разделились.

Омичи неоднозначно отнеслись к тому, что придется платить в транспорте на 10 рублей больше. Мнения собеседников «Омск-информа» разделились.

В Омске увеличат плату за проезд в общественном транспорте сразу на 10 рублей. Вчера это предложение мэрии обсуждали в Омском городском Совете на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Депутаты, напомним, инициативу одобрили. Теперь с 1 июля омичам придется платить за проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях 35 рублей картами или 40 рублей наличными, вместо уже ставших привычными 25 и 30 рублей соответственно. Власти объяснили такой несоциальный шаг тем, что стоимость проезда не повышалась целых пять лет.

Необоснованная мера

«Омск-информ» выяснил, как относятся горожане к тому, что теперь придется платить в транспорте на 10 рублей больше. Часть опрошенных респондентов настроена негативно.

Например, работающая пенсионерка по имени Вера.

– Конечно, отрицательно к этому отношусь. Недавно была у подруги в Старом Кировске, на 120-й маршрутке ехала и заплатила 35 рублей. А теперь, получается, так и в автобусах будет, а наличкой вообще 40 рублей. Теперь придется на пенсионную карту постоянно деньги закидывать. Кошмар какой-то! – признается женщина.

Для студента СибАДИ Матвея известие о повышение платы за проезд стало неприятным сюрпризом: общественным транспортом молодому человеку приходится пользоваться часто.

– Собственного автомобиля пока нет, а такси для меня дорого, поэтому езжу в основном общественным транспортом. Учеба у меня в пешей доступности, но все равно приходится ездить по делам или в торговые центры куда-нибудь. В целом автобусы ходят неплохо. Но, по-моему, не очень удобно, что в центре сейчас нет маршруток, – считает студент.

Молодой человек тоже из тех, кто разделяет уже озвученную точку зрения:

– Мне кажется, что повышение цен на проезд необоснованно. Но если бы транспорт ходил еще чаще и работал еще комфортнее – тогда да, платить можно и больше.

Многовато, но неизбежно

Тогда как страховой агент Светлана считает рост стоимости проезда неизбежным событием.

– К сожалению, ничего не изменить. Все растет в цене – продукты, услуги, поэтому поднимают до 35–40 рублей. Куда теперь деваться, все равно будем платить. Хочешь не хочешь, а на работу ехать надо. Конечно, это теперь ударит по карману еще больше. Во всяком случае, мой проезд обходился мне от 1500 до 1800 рублей в месяц, теперь будет дороже. Потому что у меня по 40–50 поездок в месяц бывает, в зависимости от загруженности. Вот и можно посчитать, сколько нужно на проезд. Даже с учетом пересадки дорого. Но наверняка власти уже все приняли, осталось только проголосовать. Да, я против, но изменить ничего не сможем, – говорит женщина.

Впрочем, обсуждения в горсовете прошли только вчера, и до повышения цен еще больше недели. Поэтому неудивительно, что многие люди еще остаются в счастливом неведении.

– Я отсюда доеду до Амурского? – спрашивает женщина на остановке «Городской музей».

Доехать отсюда до этого микрорайона, разумеется, можно. Вот только скоро придется платить за это больше.

– Да, на 10 рублей сразу? И по пенсионному тоже? – удивляется женщина. – Ну это же, наверное, на «газельках» только.

Пришлось разочаровать свою собеседницу.

– Ну цены-то у нас быстро поднять могут. Еще бы пенсии так прибавляли! – озвучила она трудноисполнимое пожелание.

– Это что, на все автобусы так? – спрашивает еще одна женщина, стоящая неподалеку. Судя по двум массивным пакетам – дачница. Так и оказалось.

Ждала она 72-й автобус, причем уже минут 20.

– Наверное, пришла слишком рано, – говорит омичка. – Мне-то ладно: я до дачи на 72-м еду без пересадок. Но если по городу ездить по нескольку раз, то повышение на 10 рублей – это многовато.

Лишь бы транспорт ходил

Омичка Ольга рассуждает философски.

– Не скажу, что резко отрицательно отношусь к повышению цен. Главное, чтобы этот транспорт ходил – для меня, как для пассажира, это самое главное, потому что зимой я намерзлась. Кстати, 359-е маршрутки, которые первыми перешли на 35 рублей, хотя бы ходят хорошо. В них садишься, и не жалко этих денег, потому что едешь спокойно куда тебе нужно, – говорит женщина.

Парикмахер Чингиз любит ходить пешком. Впрочем, это не означает, что общественным транспортом он не пользуется. Ездит омич в основном вечером и в целом против повышения не протестует.

– Главное, чтобы это шло на улучшение качественного транспортного обслуживания в городе. А сейчас его комфорт я могу оценить на 70 процентов из 100: мне не нравятся эти маленькие «пазики», и считаю, что по городу-миллионнику такие мелкие автобусы ездить не должны, – говорит омич.

Впрочем, если автобусы будут больше, комфортнее для передвижения и на линии их будет достаточно, то мужчина готов платить больше. Он приводит в пример Санкт-Петербург, в котором был некоторое время назад.

– Там не стоишь и подолгу автобуса не ждешь. А для Омска это большая проблема, зимой особенно. Хорошо еще, что у нас в некоторых случаях выручают теплые остановки. Но они же не везде. Однако если повышение цен поможет решить транспортные проблемы, то я готов платить больше, – признался Чингиз.

Инфраструктура для комфортного ожидания транспорта в Омске действительно хромает. Так, остановка «Площадь Победы» по-прежнему стоит с треснутым стеклянным ограждением. Напомним, в начале лета ее расстрелял из пневматики какой-то неумный человек – такую характеристику вандалу дал мэр Омска Сергей Шелест.

Как оказалось, омичи по-разному относятся к увеличению стоимости проезда. Повышение цен можно замаскировать другими терминами, но его сути все равно не скроешь: платить в мунициальных автобусах, троллейбусах и трамваях теперь придется больше, и сумма в бюджете среднего горожанина выходит немалая. Этому никто не рад, но одни омичи смиряются уже на старте, понимая, что от подорожаний не уйти. Другие сначала негодуют, чтобы выпустить негатив, ну а затем, скорее всего, также примут новые цены.

Однако городским властям параллельно с повышением стоимости проезда нужно вести работу по увеличению доступности и росту качества транспортной инфраструктуры. С автобусами в городе по-прежнему напряженка, а комфортные остановки для ожидания транспорта оборудованы далеко не везде. Получается, омичи с 1 июля станут платить больше, а ездить по-прежнему – как придется и на чем получится.