С 1 июля горожанам придется платить 35 рублей по картам или 40 рублей наличными.

С 1 июля горожанам придется платить 35 рублей по картам или 40 рублей наличными.

Сегодня, 20 июня, состоялось заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского городского совета. Депутаты согласились на повышение стоимости проезда в общественном транспорте.

Напомним, с 1 июля омичам придется платить за проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях 35 рублей по картам или 40 рублей наличными, вместо 25 и 30 рублей соответственно. По словам властей, увеличить стоимость проезда решили из-за роста тарифа на 45,2 % за последние пять лет. Тариф достиг уже 50,21 рубля, а разницу пассажирским предприятиям компенсирует городской бюджет. Из-за роста тарифа нагрузка на казну выросла с 0,9 млрд рублей в 2019 году, до 2,8 млрд рублей в 2024 году.

– У пассажиров требование одно – чтобы комфортно было, а один новый кондиционер в автобус большого класса стоит больше миллиона, – отметил на заседании комитета директор департамента транспорта Вадим Кормилец. По его словам, расходы на топливо, запчасти и зарплаты водителей растут. Если меру примут, удастся сэкономить 500 млн в этом году. Чиновник отметил, что средняя стоимость проезда в крупных городах России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, составляет 33 рубля по картам и 35 наличными.

За принятие законопроекта в первом чтении, втором чтении и в целом проголосовали все 7 присутствующих депутатов. Окончательное решение примут на пленарном заседании.

Ранее сообщалось , что с 17 июня по 30 сентября омичи смогут воспользоваться скидкой. При оплате через систему быстрых платежей с помощью NFC-таблички проезд будет дешевле на 8 рублей.