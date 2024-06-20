Городские депутаты предлагали увеличить сумму штрафов за безбилетный проезд до 3-4 тысяч рублей, но против этого выступила прокуратура.

Городские депутаты предлагали увеличить сумму штрафов за безбилетный проезд до 3-4 тысяч рублей, но против этого выступила прокуратура.

На сегодняшнем заседании Заксобрания Омской области депутаты приняли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Поправки касаются увеличения штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Инициаторами изменений стали депутаты Омского горсовета.

В настоящее время штрафы для «зайцев» составляют от 300 до 700 рублей, причем если безбилетник попался впервые, то ограничиваются предупреждением. Муниципальные парламентарии предложили убрать эту норму, а сами штрафы кратко увеличить: до 3 тыс. рублей при первом правонарушении; до 4 тысяч – при повторном.

Против этого выступила прокуратура, посчитавшая такой размер штрафов слишком высоким. В итоге его уменьшили в два раза. Впервые попавшиеся контролерам безбилетники будут платить 1500 рублей, повторно – 2 тысячи.