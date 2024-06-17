Скидку в 8 рублей обещают всем, кто заплатит за проезд через СБП с помощью NFC-таблички. Сначала систему протестируют в троллейбусах.

Скидку в 8 рублей обещают всем, кто заплатит за проезд через СБП с помощью NFC-таблички. Сначала систему протестируют в троллейбусах.

В департаменте транспорта Омска рассказали о скидке в 8 рублей при оплате проезда через систему быстрых платежей. Эта опция станет доступной с 17 июня до 30 сентября, при оплате проезда в электрическом транспорте с помощью NFC-таблички. После завершения тестирования всего сервисного функционала к акции присоединится и омский автобусный парк.

Как уточнили в профильном ведомстве, NFC-таблички расположены на видном общедоступном месте у входа в подвижной состав, на них нанесен логотип Системы быстрых платежей.

– При оплате поездки скидка применится автоматически, а информация о платеже отобразится в сервисе СБП или приложении банка, – сказал генеральный директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев.– Для считывания QR-кода лучше всего использовать мобильное приложение СБПэй. Но если его нет, то можно использовать любое другое приложение по распознаванию QR-кода.

После перехода по закодированной ссылке пассажиру будет представлена информация для проверки, содержащая номер маршрута, номер транспортного средства и стоимость проезда. Если информация верна, пассажир может нажать кнопку «Подтвердить» и совершить оплату. После оплаты система предложит сохранить копию электронного билета на телефон.

Мобильное приложение СБПэй доступно для бесплатного скачивания пользователям устройств с операционной системой Android в магазинах приложений RuStore и AppGallery. До начала использования сервиса необходимо привязать свой банковский счет в приложении. Добавим, что возможны два способа оплаты проезда с помощью NFC-таблички: пассажир может отсканировать нанесенный на нее QR-код камерой мобильного телефона либо приложить смартфон с функцией NFC непосредственно к табличке. При любом из этих сценариев оплата проходит практически мгновенно.

Таким образом омичи в течение трех месяцев смогут экономить на проезде в муниципальном транспорте.