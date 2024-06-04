Омск-Информ
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·Происшествия

Мэр Омска Сергей Шелест назвал стрелка неумным человеком и задумался о возвращении бетонных остановочных комплексов. 

В Омске вновь активизировались вандалы. На площади Победы пострадала остановка общественного транспорта. По предварительным данным, неизвестный стрелял по ней из пневматического оружия. Обошлось без пострадавших. 

Мэр Омска Сергей Шелест справедливо назвал стрелка неумным человеком. 

Прошу руководство Омской полиции обратить внимание на данное происшествие. Не знаю, на каком языке просить и уговаривать некоторых граждан не портить городское имущество, – эмоционально отозвался на происшествие Шелест в своем телеграм-канале. 

Градоначальник также задался вопросом: быть может вернуться к возведению металлических или бетонных остановочных комплексов? По его словам, это хоть и некрасиво, но надежно. 

·Происшествия

Мэр Омска Сергей Шелест назвал стрелка неумным человеком и задумался о возвращении бетонных остановочных комплексов. 

В Омске вновь активизировались вандалы. На площади Победы пострадала остановка общественного транспорта. По предварительным данным, неизвестный стрелял по ней из пневматического оружия. Обошлось без пострадавших. 

Мэр Омска Сергей Шелест справедливо назвал стрелка неумным человеком. 

Прошу руководство Омской полиции обратить внимание на данное происшествие. Не знаю, на каком языке просить и уговаривать некоторых граждан не портить городское имущество, – эмоционально отозвался на происшествие Шелест в своем телеграм-канале. 

Градоначальник также задался вопросом: быть может вернуться к возведению металлических или бетонных остановочных комплексов? По его словам, это хоть и некрасиво, но надежно. 