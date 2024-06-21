В городской администрации и правительстве региона категорически отрицают связь между наградой и возможной отставкой Сергея Шелеста.

В городской администрации и правительстве региона категорически отрицают связь между наградой и возможной отставкой Сергея Шелеста.

Появились подробности награждения мэра Омска Сергея Шелеста знаком отличия «За служение Омской области» I степени. Ранее сообщалось, что награда вручена ему «за выдающиеся достижения в развитии Омска». Как уточнили «Омск-информу» в пресс-службе мэра, награда вручена в честь 55-летия градоначальника.

– Губернатор решил таким образом отметить достижения мэра, по случаю юбилея, – пояснили в пресс-службе.

В этой ситуации смущает то обстоятельство, что неделю назад знаком отличия «За служение Омской области» III степени был награжден министр здравоохранения региона Артем Наркевич. На следующий день он подал в отставку, чтобы потом продолжить работу в Минздраве РФ. Связь между наградой мэра и его возможной отставкой в городской администрации опровергли.

– В начале июля запланирована командировка. График мэра расписан до осени, – заявили в мэрии.

Предстоящую отставку Сергея Шелеста отрицает и пресс-служба губернатора Виталия Хоценко.

– Отставка мэра не планируется, – сказала пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева.

Сергей Шелест работает в должности мэра Омска с января 2022 года. Ранее он комментировал «Омск-информу» слухи о своем предполагаемом уходе.