Находящийся в отпуске мэр города награжден знаком отличия «За служение Омской области» I степени. Подобную награду недавно получил отставной министр здравоохранения.
Губернатор Виталий Хоценко наградил мэра Омска Сергея Шелеста знаком отличия «За служение Омской области» I степени. В распоряжении главы региона указывается, что мэр награждается «за выдающиеся достижения в развитии Омска».
– За выдающиеся достижения в социально-экономическом развитии города Омска наградить знаком отличия «За служение Омской области» I степени Шелеста Сергея Николаевича – мэра города Омска, – отмечается в документе.
Отметим, что неделю назад знаком отличия «За служение Омской области» III степени был награжден министр здравоохранения региона Артем Наркевич. На следующий день он подал в отставку.
Сергей Шелест занимает пост мэра Омска с января 2022 года. Сейчас он находится в отпуске и на этой неделе отмечал 55-летний юбилей. Комментируя появившиеся слухи об уходе, он заявил, что не собирается в отставку.