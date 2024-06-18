Мэр Омска заявил, что продолжит работать в этом качестве. У губернатора также нет претензий к его работе.

Мэр Омска заявил, что продолжит работать в этом качестве. У губернатора также нет претензий к его работе.

Уже второй месяц в Омске муссируется информация об уходе с поста мэра Сергея Шелеста.В кулуарах высказываются разные версии о дальнейшей судьбе градоначальника. В качестве возможных сценариев называются, в частности, посты руководителей разных ресурсоснабжающих организаций.

Однако ничто, как говорится, не предвещает такого развития событий. Мэр Сергей Шелест появляется на всех мероприятиях с губернатором. Более того, активно занимается решением текущих городских вопросов.

По существующему порядку мэр может уйти в отставку по двум причинам – если «попросил» глава региона или решил сложить полномочия по личным обстоятельствам. Что касается первой причины, то в пресс-службе губернатора высказались однозначно.

– У главы Омской области Виталия Хоценко нет претензий к работе мэра, – лаконично отметила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Однако не стоит забывать и о второй причине – личном желании градоначальника оставить занимаемую им должность. Сергей Шелест в ответ на прямой вопрос «Омск-информа» заверил, что остается работать.

– Конечно, работаю! – коротко высказался мэр Омска, дав понять, что не планирует увольняться.

К слову, сегодня Сергей Шелест отмечает 55-летний юбилей. Он работает мэром Омска уже два с половиной года, с 12 января 2022 года.