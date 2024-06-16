Дмитрия Маркелова уже прочили на этот пост около года назад, когда в отставку ушел Александр Мураховский.

Дмитрия Маркелова уже прочили на этот пост около года назад, когда в отставку ушел Александр Мураховский.

Министром здравоохранения Омской области может стать главный врач клинического онкологического диспансера, депутат горсовета Дмитрий Маркелов, сообщает портал «СуперОмск». Его уже прочили на эту должность около года назад, когда со своего поста уходил тогдашний глава Минздрава Александр Мураховский.

Утром 15 июня губернатор Виталий Хоценко сообщил об отставке министра здравоохранения региона Артема Наркевича. Чиновник был назначен на этот пост в ноябре 2023 года, причем был согласован с Минздравом РФ. Официальной причиной ухода Наркевича назван переход на новую работу в Москве.

Исполняющим обязанности министра будет первый замглавы ведомства Андрей Сухарев. Пока он находится в отпуске, Минздравом в статусе и.о. будет руководить еще один первый заместитель Елена Шипилова. Судя по всему, новый министр здравоохранения в регионе появится нескоро.