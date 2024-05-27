Чиновник, местонахождение которого устанавливала полиция, сегодня утром не вышел на работу.

Чиновник, местонахождение которого устанавливала полиция, сегодня утром не вышел на работу.

Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко, который в минувшую субботу, 25 мая, попал в ДТП и сбежал с места аварии, находится на больничном. Об этом сообщили в приемной чиновника. Ранее его подчиненные заявили, что сегодня Милашенко не вышел на работу и, где он находится, неизвестно.

Скандальная авария с участием главы района произошла около 15 часов в субботу на объездной дороге у села Воронцовка. Автомобиль «Ниссан Х-Трейл», которым, предположительно, управлял Милашенко, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Иж-2717-220». После этого водитель иномарки покинул место ДТП на попутном транспорте. Водитель «Ижа» после обратился в больницу.

На виновника аварии возбуждены административные дела за оставление места дорожно-транспортного происшествия и за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Как ранее сообщали в полиции, местонахождение водителя устанавливается.

Губернатор Виталий Хоценко первым обнародовал подробности ДТП, в котором участвовал Милашенко. Он заявил, что после проверки будет принято решение о дальнейшей целесообразности нахождения главы Полтавского района на своем посту.