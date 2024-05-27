Горожан с детьми приглашают в парк имени 30-летия ВЛКСМ и в Советский парк.
Омские парки подготовили развлекательную программу для юных омичей на Международный день защиты детей, который празднуется 1 июня. Горожан ждут концерты, конкурсы и подарки (0+).
Парк 30-летия ВЛКСМ:
- 12:00 – 16:00 – с главной сцены омичам расскажут, как обезопасить детей в повседневной жизни: на прогулке, в интернете и в других сферах жизни;
- 14:00 – 18:00 – ярмарка молодежного творчества на Комсомольской аллее;
- 16:00 – 19:00 – концертная программа, аниматоры и конкурсы около центрального входа, на главной сцене.
Советский парк (центральная площадь, главная сцена):
- 11:00 – 16:00 – концертная программа, аниматоры, конкурсы;
- 16:00 – 18:00 – фестиваль детства и юности.
Ранее сообщалось, что для детей в этот день будет бесплатным вход в Большереченский зоопарк. На «Зеленом острове» в Омске выступят Юлиана Караулова, группы Galibri & Mavik, Dabro и молодой исполнитель из Кыргызстана Амирчик. Там же можно будет прокатиться на новых аттракционах.