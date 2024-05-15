1 июня омичи смогут послушать песни Юлианы Карауловой, групп Galibri & Mavik и Dabro, а также Амирчика. Все исполнители выступят в парке «Вокруг света».

1 июня омичи смогут послушать песни Юлианы Карауловой, групп Galibri & Mavik и Dabro, а также Амирчика. Все исполнители выступят в парке «Вокруг света».

В Омске 1 июня, в День защиты детей, а также в день рождения парка «Вокруг света» выступят сразу 4 звезды российской эстрады (0+). Это певица Юлиана Караулова, группы Galibri & Mavik и Dabro, а также молодой исполнитель из Кыргызстана Амирчик. Мероприятие начнется в 16:00.

Кроме того, с 12:00 до 18:00 омичей ждут другие развлечения – выступления ходулистов и аниматоров, игры и конкурсы, различные мастер-классы, шоу-программы, акробатические номера и детский музыкальный спектакль.

Вход на мероприятие будет свободный. Также в этот день в парке откроются 11 новых аттракционов. Они будут работать до часу ночи.