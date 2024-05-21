В День защиты детей в зоопарке пройдет праздничная программа. Для несовершеннолетних подготовили развлечения, в том числе танцы и показательные кормления.

В День защиты детей в зоопарке пройдет праздничная программа. Для несовершеннолетних подготовили развлечения, в том числе танцы и показательные кормления.

Большереченский зоопарк готовит праздничную программу для жителей Омской области и гостей в День защиты детей. С 10:00 до 12:00 1 июня дети до 14 лет смогут бесплатно посетить зоопарк.

В этот день в зоопарке несовершеннолетние могут не только посмотреть на животных. На центральной аллее малышей научат рисовать пальцами на холсте. Речная зона водоплавающих птиц станет местом мега-раскраски на «Беседке художников». На детской площадке планируются выгул ручных животных, рисование цветным песком, отгадывание загадок, танцы и фотосессии с ростовыми куклами, подвижные игры.

Возле вольеров с животными на верхней территории зоопарка дети смогут создавать среду обогащения для обезьян, львов и сурикатов. В этот день также состоится показательное кормление медведей.

Все мероприятия продлятся с 10:00 до 16:00.