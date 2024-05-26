Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Это будет первое сольное выступление группы в родном городе.
Сегодня на фестивале «Химия движения» в Омске выступила группа «5УТРА». Они исполнили для омичей свои хиты, в том числе популярную песню «Искорки».
Во время выступления группа анонсировала свой концерт, который пройдет в Омске этой осенью. Это будет первое сольное выступление группы в родном городе.
Напомним, что в марте музыканты переехали в Москву. Недавно стало известно, что песня «Не повезло» группы «5УТРА» прозвучала в новом эпизоде сериала «Универ. 13 лет спустя». 
·Культура/Афиша

Это будет первое сольное выступление группы в родном городе.
Сегодня на фестивале «Химия движения» в Омске выступила группа «5УТРА». Они исполнили для омичей свои хиты, в том числе популярную песню «Искорки».
Во время выступления группа анонсировала свой концерт, который пройдет в Омске этой осенью. Это будет первое сольное выступление группы в родном городе.
Напомним, что в марте музыканты переехали в Москву. Недавно стало известно, что песня «Не повезло» группы «5УТРА» прозвучала в новом эпизоде сериала «Универ. 13 лет спустя». 