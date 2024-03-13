Никита и Анна Беляковы вместе с сыном поехали покорять Москву. Они сделали прощальное фото в Омском аэропорту.

Никита и Анна Беляковы вместе с сыном поехали покорять Москву. Они сделали прощальное фото в Омском аэропорту.

Омская группа «5УТРА», которая в прошлом году ворвалась в топ-чарты музыкальных телеканалов, покинула родной город и перебралась в Москву. Накануне в паблике группы в «ВК» появилось соответствующее фото, на котором Никита и Анна Беляковы вместе с сыном стоят рядом с Омским аэропортом.

– Ну что, вот и настал тот день, когда мы решились на переезд в Москву. В руках только пара чемоданов и сумок. Все нажитое за эти годы мы раздали, продали, выкинули, в общем полностью обнулились! Начинается абсолютно новая глава нашей жизни, есть только билеты в одну сторону! В Омске осталось все: друзья, близкие, любимые и родные места. Поэтому Омск всегда будет в нашем сердце! Настал час покорять Москву! Пожелайте нам удачи, – говорится в посте группы.

Поклонники группы в целом поддержали участников и отметили, что переезд в столицу – правильный шаг для артистов. Хотя нашлись и те, кто не одобрил такой шаг.

Напомним, что в конце декабря дуэт «5УТРА» победил в номинации «Артист года – 2023» российской звукозаписывающей компании «Студия Союз». Через несколько дней после этого Никита и Анна поделились секретом своего успеха с РИА «Омск-информ».