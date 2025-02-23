Вместе с Сергеем Жуковым исполнители спели свой новый хит «Малая».

Сегодня, 23 февраля, на концерте группы «Руки вверх»(12+) на «G-Drive Арене» на сцене внезапно появилась омский дуэт «5УТРА». Анна и Никита Беляковы вместе с Сергеем Жуковым исполнили композицию «Малая», сообщает omsk_putevoditel.

Трек в коллаборации с легендарным солистом «Руки вверх» ребята записали в конце ноября прошлого года. Премьера песни состоялась 6 декабря.

Отметим, что дуэт «5УТРА» стал известен после выхода песни «Давай сбежим (Искорки)». У группы из Омска уже есть совместные треки с музыкантами Alex Coffman, Ваней Дмитриенко и уральским рэпером Лешей Свиком.