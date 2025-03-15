Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Она поборется с Artik & Asti и «Руки Вверх!».
Омскую группу «5УТРА» номинировали на ежегодную премию «Жара Music Awards». Она претендует на звание «Группа года».
За приз также борются Gayazov$ Brother$, Artik & Asti, «Моя Мишель», «Руки Вверх!» и «Три дня дождя». Итоги объявят 10 апреля в Москве.
Победителей выбирают с помощью голосования, в котором могут принять участие все желающие. Свой голос можно отдать здесь.
·Культура/Афиша

Она поборется с Artik & Asti и «Руки Вверх!».
Омскую группу «5УТРА» номинировали на ежегодную премию «Жара Music Awards». Она претендует на звание «Группа года».
За приз также борются Gayazov$ Brother$, Artik & Asti, «Моя Мишель», «Руки Вверх!» и «Три дня дождя». Итоги объявят 10 апреля в Москве.
Победителей выбирают с помощью голосования, в котором могут принять участие все желающие. Свой голос можно отдать здесь.