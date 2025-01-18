Омск-Информ
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·Общество

Она также возглавила плейлист «Громкие новинки месяца».
Новая песня группы «5УТРА» вошла в чарт самых популярных в стране от «Яндекс.Музыки». Трек называется «Подарю».
Песня расположилась на 50-й строчке рейтинга, рядом с Sigma boy и композициями Anna Asti.
Фото омичей Никиты и Анны Беляковых («5УТРА») также попало на обложку плейлиста «Громкие новинки месяца». Трек «Подарю» возглавил список этих новинок.
·Общество

Она также возглавила плейлист «Громкие новинки месяца».
Новая песня группы «5УТРА» вошла в чарт самых популярных в стране от «Яндекс.Музыки». Трек называется «Подарю».
Песня расположилась на 50-й строчке рейтинга, рядом с Sigma boy и композициями Anna Asti.
Фото омичей Никиты и Анны Беляковых («5УТРА») также попало на обложку плейлиста «Громкие новинки месяца». Трек «Подарю» возглавил список этих новинок.