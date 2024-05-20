Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Композицию «Не повезло» сделали саундтреком одного из новых эпизодов.
Песня «Не повезло» омской группы «5УТРА» прозвучала в новом эпизоде сериала «Универ. 13 лет спустя». Об этом рассказали на своей странице участники группы Никита и Анна Беляковы.
Ранее группу «5УТРА» номинировали на премию «Муз-ТВ». За победу омичи поборются с семью другими исполнителями, среди которых SHAMAN и Instasamka.
·Культура/Афиша

Композицию «Не повезло» сделали саундтреком одного из новых эпизодов.
Песня «Не повезло» омской группы «5УТРА» прозвучала в новом эпизоде сериала «Универ. 13 лет спустя». Об этом рассказали на своей странице участники группы Никита и Анна Беляковы.
Ранее группу «5УТРА» номинировали на премию «Муз-ТВ». За победу омичи поборются с семью другими исполнителями, среди которых SHAMAN и Instasamka.