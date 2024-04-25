Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Соперниками коллектива стали SHAMAN, Instasamka и другие исполнители.
Группу «5УТРА» номинировали на премию «Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года». За победу омские музыканты Анна и Никита Беляковы поборются с семью другими исполнителями: SHAMAN, Instasamka, Xolidayboy, Amirchik, «Три дня дождя», «Гио Пика» и Ева Власова. Поддержать омскую группу можно на сайте канала.
Напомним, в топ-чарты музыкальных телеканалов «5УТРА» попала в конце прошлого года. С тех пор омичи выступили на «G-Drive Арене» и отправились покорять столицу. Вскоре дуэт выступит на VK fest в Санкт-Петербурге и Москве.
Ранее мы рассказывали и о других музыкантах Омска.
·Культура/Афиша

Соперниками коллектива стали SHAMAN, Instasamka и другие исполнители.
Группу «5УТРА» номинировали на премию «Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года». За победу омские музыканты Анна и Никита Беляковы поборются с семью другими исполнителями: SHAMAN, Instasamka, Xolidayboy, Amirchik, «Три дня дождя», «Гио Пика» и Ева Власова. Поддержать омскую группу можно на сайте канала.
Напомним, в топ-чарты музыкальных телеканалов «5УТРА» попала в конце прошлого года. С тех пор омичи выступили на «G-Drive Арене» и отправились покорять столицу. Вскоре дуэт выступит на VK fest в Санкт-Петербурге и Москве.
Ранее мы рассказывали и о других музыкантах Омска.