В будни они работают в сфере IT, копирайтерами и даже на заводах, но все свободное время посвящают творчеству.

В будни они работают в сфере IT, копирайтерами и даже на заводах, но все свободное время посвящают творчеству.

Многие омичи знают группы ГРОТ и 25/17, которые образовались в нашем городе, здесь начинали свой творческий путь, после чего прославились на всю Россию. Эти музыканты уже давно уехали, но в Омске по-прежнему есть много интересных коллективов, которые пытаются добиться признания прямо сейчас.

Никита и Анна Беляковы). Группа попала в топ-чарты музыкальных телеканалов. В конце января ребята выступили на «G-Drive Арене» и в марте отправились покорять столицу. Вскоре дуэт Ранее мы подробно рассказывали о дуэте «5УТРА» (). Группа попала в топ-чарты музыкальных телеканалов. В конце января ребята выступили на «G-Drive Арене» и в марте отправились покорять столицу. Вскоре дуэт выступит на VK fest. Концерт в парке 300-летия в Санкт-Петербурге состоится 30 июня, на фиолетовой сцене в Лужниках – 13 июля.

Сегодня мы хотим рассказать и о других музыкантах, которые представляют собой разнообразие жанров: поп, хип-хоп, инди постпанк, неофолк, панк-рок, хардкор и другие. И хотя многие из них самоучки, но звучат не хуже ГРОТ и 25/17.

Тяжелая музыка из Сибири

Если вы любите гитарные перегрузы и мрачные тексты про безысходность и однообразие будней, темные сибирские ночи и, позможно, Еву Элфи , послушайте Terras Obscura, Arrkaim или KDRR.

Степана Шмальца, гитариста и автора песен Игоря Майбороды, бас-гитариста Владимира Дедака и барабанщика Сергея Крутоуса) записала уже целый альбом и несколько синглов. Группа образовалась в 2021 году, примерно тогда парни собрались вместе, определили название и полностью изменили стиль музыки. Terras Obscura (в составе вокалиста, автора песен, гитариста и автора песен, бас-гитаристаи барабанщика) записала уже целый альбом и несколько синглов. Группа образовалась в 2021 году, примерно тогда парни собрались вместе, определили название и полностью изменили стиль музыки.

– Я считаю, мы играем грув-метал. Хотя примесей много. Точно определить жанр я не могу. Делаем то, что нравится, – рассказал вокалист Terras Obscura Степан Шмальц.

Еще одна группа из Омска, KDRR , играет панк-рок с 2016 года и уже успела записать пять альбомов и несколько синглов. Сейчас музыканты готовятся к записи шестого студийного альбома. До 2022 года KDRR выступала преимущественно в омских барах, но теперь концерты чаще проходят в других городах.

– В 2022 году съездили в Москву, на концерт пришло человек 250, то есть полный бар, что мы арендовали. С тех пор ездим по стране. 2023 год прошел в поездках: Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Санкт-Петербург, Москва. Теперь в Омске играем достаточно редко, – рассказал вокалист группы Алексей Лавецкий.

KDRR:

Алексей Лавецкий , вокалист

, вокалист Данил Ваганов , барабанщик

, барабанщик Иван Карагозин и Роман Русаков , гитаристы

и , гитаристы Никита Шпакович, басист

Состав группы неоднократно менялся, около четырех лет назад из-за ряда разногласий Алексей остался один. Он набрал новый состав, чтобы продолжать писать и исполнять песни.

«Он мог бы кем угодно быть, Но стал в Сургуте швы варить. Из институтов – армия. А в ксиве штамп – статья. Вагон, шконарь, в окно фонарь. Вокруг калейдоскоп из харь. Сто граммов, чтоб не околеть И перед сном тайком смотреть На Еву Элфи...»

Сергей Усванов (вокал), Александр Уваров (гитара/бас-гитара), Владимир Пинчук (гитара), Иван Татаркой (ударные). Группа Arrkaim собралась осенью 2016 года. Ребята в основном выступают в Омске, на местных фестивалях. Изначально в группе было только два человека, но за семь лет состав несколько раз изменился. Теперь в группе четыре человека:(вокал),(гитара/бас-гитара),(гитара),(ударные).

– За все это время мы выпустили 3 мини-альбома, переиздание дебютного мини-альбома, 4 сингла и 1 сплит (совместный мини-альбом с омской группой Skvѣrna). Наш жанр тоже постепенно менялся. Начав как скримо-группа, мы пришли к более пост-блэковому звучанию, – рассказали ребята из Arrkaim.

Эй, полегче!

Если тяжелая музыка – это не ваше, то в Омске найдется много коллективов, которые выпускают более жизнерадостные песни. Среди них инди-группа «Конец солнечных дней», неофолк-группа «Птица Кто», Felice Rivarez, Morrris, AstroKai и другие.

«Птица Кто» отличается от остальных омских групп необычным набором инструментов. Автор песен и вокалистка Любовь Шелгинских играет на скрипке. Кроме стандартных гитары (Юрий Малиновский), бас-гитары (Ирина Ищенко), клавиш (Дмитрий Серебряков) и барабанов, музыканты также используют в своих песнях кахон (Владимир Пантюхов), флейту и металлофон (Анна Красич). Музыка группыотличается от остальных омских групп необычным набором инструментов. Автор песен и вокалисткаиграет на скрипке. Кроме стандартных гитары (), бас-гитары (), клавиш () и барабанов, музыканты также используют в своих песнях кахон (), флейту и металлофон ().

«Конец солнечных дней» когда-то играла эмо-рок. Однако теперь в их песнях можно встретить и трип-хоп, и электро-рок, и арт-поп. Группу отличают меланхоличные мелодии и сумбурные тексты про (не)понимание себя, любовные перипетии и надежду на лучшее. Омская инди-группакогда-то играла эмо-рок. Однако теперь в их песнях можно встретить и трип-хоп, и электро-рок, и арт-поп. Группу отличают меланхоличные мелодии и сумбурные тексты про (не)понимание себя, любовные перипетии и надежду на лучшее.

Напомним, вскоре ребята выступят на музыкальном фестивале «Стереолето» (0+) в Санкт-Петербурге. Мероприятие планируется 15-16 июня.

«Лживые речи богемы, черные лица шахтеров – грани одной системы, фильмы одних режиссеров. Праздные пьянки центра, каторжный труд окраин. Тридцать серебряных в церковь – вот индульгенция, Каин...» Отметим, что Феличе Риварес – вымышленный персонаж романа Этель Лилиан Войнич «Овод». Он революционер, борец за объединение и освобождение Италии от австрийского владычества. Группа Felice Rivarez датой своего основания считает создание сообщества в ВК – 10 апреля 2020 года. Омичи играют панк и постпанк с элементами электронной музыки и уже успели записать два EP-альбома: «Зло» и «Песни любви и надежды», с которыми выступают в омских барах. Многие тексты ребят на социальную тему, но, конечно, есть в творчестве музыкантов песни и о любви.Отметим, что Феличе Риварес – вымышленный персонаж романа«Овод». Он революционер, борец за объединение и освобождение Италии от австрийского владычества.

Кайсар Куранов) выпустил уже три альбома и готовит несколько синглов, которые выйдут этой весной. По словам парня, он работает в жанре dark trap, но иногда делает поп-музыку, регги или инди-рок. Еще один музыкант, AstroKai ) выпустил уже три альбома и готовит несколько синглов, которые выйдут этой весной. По словам парня, он работает в жанре dark trap, но иногда делает поп-музыку, регги или инди-рок.

– Музыкой занимаюсь уже 23 года, а сейчас мне 27. Выступал в Петербурге с концертом, еще когда ютуб-канал имел с большой аудиторией. Последние два года просто записываю у себя на студии в свое удовольствие, – рассказал AstroKai.

Ярослава Санина. Отдельно хочется рассказать про омских поэтов, которые выпускают книги, но, помимо этого, причастны еще и к музыке: поэт и бард Олег Ракитский , о котором мы писали ранее, поэтесса и музыкант

Дмитрий Юферов поет и играет на гитаре в инди-группе Олег Порубенко. Темы их песен – Омск, личностный рост, мотивация и любовь. Омский поэтпоет и играет на гитаре в инди-группе DАйвЕрЫ . Вместе с ним выступает клавишник. Темы их песен – Омск, личностный рост, мотивация и любовь.

«Километры, разлуки – везде они. Отпусти свои руки и позвони».

– История группы начинается в 2019 году с полноценного состава музыкантов из семи человек. Программа для выступлений была готова к весне 2020 года, однако в связи с пандемией планам группы не суждено было осуществиться. В связи с локдауном первый состав был распущен, – рассказал Дмитрий Юферов.

Дмитрий и Олег сосредоточились на создании электронной версии дуэта. Они записали синглы «Метромосты», «Манифест», «Неурожайный год», организовали и провели несколько десятков концертов. Группу можно послушать на концертных площадках рок-баров («Викинг», «Гости», «QRbar», «ОмБар»), в Государственном центре народного творчества и КДЦ «Иртыш», в пространстве «306 квадратов» и др. Музыканты также выступали на фестивалях «Любинский Арт», «Наш Фестиваль», на Дне города в Омской крепости. В ноябре 2023 года отыграли концерт в московском клубе LIVESTARS.

Отметим, что это далеко не все музыканты Омска. Есть группы и исполнители, о которых мы, возможно, раскажем в следующий раз.

Музыканты – айтишники, копирайтеры и работники заводов

Обычно омские музыканты, помимо группы, имеют и другую работу. Зарабатывают на музыке немногие, еще меньше тех, кто может полностью себя обеспечивать за счет творчества. Многое зависит и от популярности выбранного жанра.

– К сожалению, на музыке подобного жанра (грув-метал) заработать в России, а тем более в Омске, очень сложно, если ты не делаешь на камеру всякие непристойные вещи, не скандалишь, а пытаешься выехать за счет таланта. У каждого из-нас есть другая работа. Во времена студенчества, когда мы играли под другим названием, у нас получалось зарабатывать музыкой какие-то копейки на такси, на перекусить, элементарно на оплату репетиционной базы, – отметил вокалист Terras Obscura Степан Шмальц.

Ребята отмечают, всегда двигались на своем энтузиазме и за свой счет. Концерты тоже организовывали сами и на свои средства, иногда удавалось выходить в ноль, но чаще – в минус. Заведения не платят за выступления группам со своей музыкой. – Площадки в основном заняты кавер-группами, играющими, например, «Сектор Газа» или «Король и Шут». На них, как правило, приходит много уже взрослых людей, которые неплохо зарабатывают, покупают еду и напитки в баре, поэтому местным площадкам выгоднее позвать кавер-группу и заплатить ей, нежели какой-то металл-группе. Допустим, мы можем собрать народ, но приходят студенты, а у них нет денег, – отметил музыкант. В связи с этим многие музыканты уезжают или планируют переезд. Их привлекает Москва, где более развита сфера развлечений и концертная деятельность, или Санкт-Петербург. – Но там большая конкуренция, потому что очень много хороших команд. В основном старых, конечно, – отметил вокалист Terras Obscura.

Одна из немногих групп, которой удается заработать на музыке, – KDRR. Концерты коллектива всегда окупаются, деньги поступают и с прослушиваний в интернете.

– Но у каждого все равно есть другая работа. Я занимаюсь копирайтингом на фрилансе, пою в кавер-группе «На заре». Ребята тоже трудятся, у нас есть айтишники и даже на заводе один. Сделать так, чтобы музыка кормила, достаточно трудно, – отметил вокалист группы Алексей Лавецкий.

Несмотря на это, музыканты не планируют переезжать. Здесь у них семьи, дома, работа.

– Омск – великолепный город, и покидать его не хочется. Да и нет особого смысла переезжать, потому что, живя в Омске, мы вполне можем организовать выступления в Москве или в Питере, – считает Лавецкий.

Переезд не входит и в планы DАйвЕров. Дмитрий Юферов считает, что омич никогда не станет москвичом или питерцем, даже если уедет туда. – Мы – омичи, и чувство места для нас не пустой звук. Тема переезда набила оскомину. Да, на столичных просторах большие возможности, но и затеряться в огромном городе можно без труда. Многие деятели искусства уезжают из родного города, а многие остаются и становятся проводниками места, – говорит Дмитрий. По словам музыканта, в Омске несложно сделать жизнь удобной. Этому способствуют небольшие расстояния и природа. Для DАйвЕров это место силы. – DАйвЕрЫ – это прежде всего музыкальный проект, устремленный на достижение целей в сфере искусства. Наш проект не кавер или поп-группа для зарабатывания денег, однако мы с удовольствием получаем гонорары от выступлений на площадках от продажи билетов и принимаем участие в других коммерческих мероприятиях с возможностью подзаработать. Пока много не заработали, поэтому у каждого из нас еще есть работа, – отметил Дмитрий Юферов.

Участники группы Felice Rivarez – молодые ребята, которые работают в IT. Доходы от музыки покрывают только музыкальные расходы. Периодически музыканты обсуждают переезд в другой город. Останавливает то, что пока всем удобно жить и работать в Омске, где все друзья и знакомые.

У всех участников Arrkaim тоже есть основная работа, которая приносит доход. Ребята стремятся к тому, чтобы зарабатывать музыкой, но со стримов приходит не так много денег, чтобы на них можно было жить.

AstroKai последние четыре года работал композитором в игровой компании, но сейчас планирует переезд в Петербург или Казань.