Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Концерт в столице в рамках  VK festа планируется 13 июля.
Омская группа «5УТРА» (Никита и Анна Беляковы) выступит на VK feste. Как рассказали музыканты в официальной группе во «ВКонтакте», концерт в парке 300-летия в Санкт-Петербурге состоится 30 июня, на фиолетовой сцене в Лужниках (Москва) – 13 июля.
В фестивале также примут участие «25/17», «Звери», Баста, Мари Краймбрери, Dabro, Instasamka, Ева Польна и другие. В Санкт-Петербурге они выступят в один день с Клавой Кокой и группой Cream Soda.
Напомним, недавно омский дуэт «5УТРА» отправился покорять столицу.
·Культура/Афиша

Концерт в столице в рамках  VK festа планируется 13 июля.
Омская группа «5УТРА» (Никита и Анна Беляковы) выступит на VK feste. Как рассказали музыканты в официальной группе во «ВКонтакте», концерт в парке 300-летия в Санкт-Петербурге состоится 30 июня, на фиолетовой сцене в Лужниках (Москва) – 13 июля.
В фестивале также примут участие «25/17», «Звери», Баста, Мари Краймбрери, Dabro, Instasamka, Ева Польна и другие. В Санкт-Петербурге они выступят в один день с Клавой Кокой и группой Cream Soda.
Напомним, недавно омский дуэт «5УТРА» отправился покорять столицу.