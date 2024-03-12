Поэт и бард Олег Ракитский рассказал о новом омском клубе авторской песни «Атмосфера», о том, как изменилось настроение поющих поэтов и почему Колобка надо вернуть домой.

Поэт и бард Олег Ракитский рассказал о новом омском клубе авторской песни «Атмосфера», о том, как изменилось настроение поющих поэтов и почему Колобка надо вернуть домой.

Обозреватель РИА «Омск-информ» пообщался с известным омским поэтом, бардом, музыкантом, исполнителем авторской песни Олегом Ракитским. Поговорили о том, как трансформировалось движение авторской песни с учетом происходящих изменений в стране, о новом омском клубе авторской песни «Атмосфера». А еще в Год семьи многодетный отец вспомнил, как когда-то единственной помощью от государства были наборы из чечевицы и тушенка, но даже этому были рады.

Олег Ракитский начал писать стихи и песни еще подростком, с середины 80-х был частым гостем первого омского клуба самодеятельной песни. Выступал на каэспэшных концертах. Был одним из основателей творческого объединения «Стихия». Многочисленный дипломант, а также член жюри различных конкурсов и фестивалей авторской песни. На протяжении ряда лет – активный помощник фестиваля «Камертон».

Неоднократно публиковался в литературно-художественном журнале «ИртышЪ-Омь», альманахе «Тарские ворота». Произведения поэта вошли в антологию стихотворений поэтов Омского Прииртышья «Пространство стиха» под редакцией Вадима Физикова.

Видео и аудио со студийными записями и фрагментами концертов можно отыскать на различных платформах.

Не так давно вернулся из Тюмени, где не просто поучаствовал в Зимнем бардовском фестивале, но и привез оттуда очередную награду – диплом в номинации «Поэзия».

КСП ХХI века

Все знают о знаменитом Грушинском фестивале авторской песни, который собирает десятки тысяч любителей этого жанра начиная с 1968 года. Но, оказывается, фестивалей КСП разного уровня и масштаба очень-очень много. События в разных регионах происходят чуть ли не каждые выходные.

Зимний бардовский фестиваль в Тюмени считается одним из крупнейших в стране. В этом году собрались участники из 20 городов, было подано 120 заявок на конкурс. Соответственно, было много зрителей, а финальный концерт проходил с аншлагом в зале на 1000 мест.

По словам Олега Ракитского, тюменцы очень любят авторскую песню. Тогда как у омичей активность пониже. Но есть и другие существенные нюансы.

– Крупный фестиваль без поддержки властей провести невозможно. Либо нужен меценат, спонсор, который возьмет на себя немалые расходы. Чтобы фестиваль прошел на высоком уровне, обычно приглашают маститых специальных гостей, а у них высокие гонорары, – говорит Олег Ракитский.

Тем не менее в 20-х числах марта в Омске пройдет традиционный, уже одиннадцатый, фестиваль авторской песни и поэзии «Камертон». А в апреле – большой концерт нового клуба авторской песни «Атмосфера».

Патриоты «победили» диссидентов

Стоит уточнить, что движение КСП за последние годы претерпело глобальные изменения. Практически потеряла актуальность диссидентская тема, которая нередко звучала с момента зарождения жанра.

Олег Ракитский уверен, что количественно баланс изменился в сторону патриотизма. Диссидентствующие барды и просто сочувствующие в большинстве своем благополучно уехали из страны. Это те люди, которые по-своему понимают, как все должно меняться, и предпочитают наблюдать за изменениями со стороны, при этом постоянно высказывая недовольство всем: правительством, экономическим и политическим развитием.

– А что-то положительное увидеть? Как страна выруливала после 90-х? Разваливали ведь достаточно основательно! Когда начинаешь копаться в высказываниях западных лидеров, там такие программы упоминаются… Не случайно к нам вместе с «ножками Буша» спирт Royal потек нескончаемой рекой. Запад проводил политику на полное разрушение нашей страны. Россия пугала и продолжает пугать величиной своей территории, непонятностью, кажущейся дремучестью. Я рок-музыкой начал интересоваться очень давно. Читал высказывания людей, которые продюсировали музыкантов на Западе. Так они еще в 70-е годы открыто признавали, что гей-пропаганда – целенаправленная политика. Потому что мужчины, которые любят женщин, трудно управляемы. А мужчины, которые любят мужчин, гораздо лояльнее. Все это подается под соусом красивых слов о демократии, толерантности, но в основе-то лежит уничтожение наций, народов как таковых, – уверен Олег Ракитский.

Поэт и гражданин – это вам не «гражданин поэт»

Отношение к происходящему легко считывается в творчестве поэта. К слову, у Олега опубликовано более 300 стихотворений, в его репертуаре около 100 песен собственного сочинения.

– Я считаю, что если ты живешь здесь, то должен любить свою страну и в меру своих сил делать то, что идет ей во благо, – говорит омич. – А если появляется такая необходимость, то и защищать Родину. Всегда так было. Любая страна по таким принципам только и живет.

Своя «Атмосфера»

Олег Ракитский является одним из активных участников нового клуба самодеятельной песни «Атмосфера». Этому объединению скоро год. Оказывается, идея его создания давно витала в воздухе. Основным инициатором объединения была известная в Омске автор-исполнитель Наталья Капранова. Сначала она собирала группу единомышленников на небольшие вечера, капустники, заранее задавалась какая-то тема, к которой все готовились. И вот после одной из таких встреч кто-то произнес сакраментальную фразу: «А почему бы не создать клуб, не собрать всех под одной крышей?» К сожалению, собственно «крыши», постоянного помещения, найти пока не удается. Но общий сбор с гитарой по кругу все же происходит не реже одного раза в месяц. Помещение новому КСП предоставлял ДК имени Малунцева, а также ряд омских библиотек.

– Задачи клуба «Атмосфера» – стандартные. Собрать единомышленников, чтобы они смогли показать что-то новое, послушать других, подрасти за счет кого-то, кто в этом объединении имеет больший опыт, – поясняет Олег Ракитский. – В ближайшее время, а именно в конце апреля, планируем большой концерт. Решили посвятить его юбилярам этого года из числа авторов – основоположников жанра. Собираем материал, чтобы получился концерт из произведений давно ушедших Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Евгения Бачурина. А также ныне здавствующего Сергея Никитина, которому исполнится в этом году 80 лет.

Олег признается, что есть сложность в том, что огромные пласты авторской песни связаны с конкретными людьми, которые переходили некую грань, демонстрируя нелюбовь к своей стране. Но они уже стали историей.

Добавим, что получить представление о деятельности «Атмосферы» можно на странице в соцсети. В клубе, кстати, замечены «старички» из первого омского КСП.

Многодетный отец, «богатый» дедушка

В Год семьи трудно не упомянуть, что Олег Ракитский – многодетный отец. Судьба не раз проверяла его на прочность. Когда во втором браке уже подрастала маленькая дочь, двое старших детей от первого брака остались без матери. Бывшая жена Олега отправилась в командировку и погибла в ДТП. Так его новая семья в один момент стала многодетной. Позднее появилась еще одна дочь. Дети выросли. Но, к сожалению, 10 лет назад произошла трагедия, ушел из жизни единственный сын.

Двумя внуками и двумя внучками порадовали дочери. Не исключено, что на этом они не остановятся.

Олегу Ракитскому есть с чем сравнивать. Он считает, что со стороны государства сегодня делается очень много для поддержки семей с детьми:

– Если брать 90-е годы, то вся помощь многодетным семьям заключалась в выдаче талонов, по которым можно было получить чечевицу или еще какую-то крупу, сгущенку и тушенку раз в месяц. Сейчас такая помощь кажется несерьезной с позиции другого экономического положения, но тогда и этому были рады. Те суммы, которые сегодня государство выделяет на поддержку семей с детьми, впечатляют.

Конечно же, наследники ждут от отца, что он зафиксирует свое творчество в разных форматах. А неупорядоченного материала еще достаточно. Важно, чтобы было что показать потомкам и через много лет.

Колобок возвращается

С творчеством Олега Ракитского также можно ознакомиться на ресурсе Стихи.ру. Здесь большая подборка стихов и немного прозы. По его признанию, этот сайт удобен тем, что его можно использовать как каталогизатор и выставлять свои произведения по годам. К примеру, в прошлом году появилось 15 новых песен, объединенных одной темой – «Колобок, возвращение». Это уже тянет на небольшой мюзикл.

– В какой-то момент зацепился за эту сказку. Попробовал сочинить небольшой моноспектакль. Понял, что это грустно и персонажа всего четыре. Ну, хорошо – шесть, включая бабку и деда. Оказалось, что у Колобка текста относительно много, а у других – по минимуму: «Колобок-Колобок, я тебя съем»… Придумал, что Колобок не пал жертвой Лисы, а укатился куда-то, попал в большую жизнь, поскитался по белу свету, а потом решил вернуться домой. Получается сказка, связанная со становлением личности, которая отрывается от родителей, встречает на пути различные трудности. И пусть он катится дальше! Надо садиться, записывать, компоновать материал, чтобы это можно было вынести на сцену, – делится планами поэт.

Также у Олега Ракитского есть желание издать книгу стихов, материала много.

Итак, движение КСП, пережив кризисы, не перестало существовать и в целом по стране чувствует себя прекрасно. В Омске ситуация сложная, но не безнадежная. Существует несколько центров притяжения бардов и исполнителей авторской песни. Может быть, властям пора пересмотреть отношение к каэспэшникам, потенциал у движения неплохой.