Юлия Романова, более известная как Eva Elfie, получила награду за участие в картине «Кукольный домик».

Юлия Романова, более известная как Eva Elfie, получила награду за участие в картине «Кукольный домик».

Омичка Юлия Романова, более известная как Eva Elfie, в третий раз стала обладательницей «порно-Оскара», который ежегодно вручается в Лос-Анджелесе. На этот раз омичку отметили за участие в фильме «Кукольный домик». Фото с «порно-Оскаром» Eva Elfie выложила в своем телеграм-канале.

Карьера омички Юлии Романовой в сфере «фильмов для взрослых» началась в 2018 году, а до этого она успела даже поработать корреспондентом на одном из омских телеканалов. В настоящее время Юлия Романова постоянно проживает в США, где снимается для студий Brazzers, MetArt, Reality Kings.