·Культура/Афиша

Продюсер заявил о смене названия одной из самых популярных групп России

Название группы «Иванушки International» планируют изменить.

Известный российский продюсер Игорь Матвиенко заявил о планах по смене названия группы «Иванушки International». На этот шаг коллектив, возможно, пойдет из-за запрета иностранных названий.

– Вот так будут теперь называться и писаться: группа «Иванушки», а слово International – зачеркнуто. Официально прошу не называть меня «продюсер» – я теперь художественный руководитель, – заявил Матвиенко в комментарии агентству ТАСС.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов высказал мнение, что российские артисты не должны брать иностранные псевдонимы.

«Иванушки International» были одной из самых популярных групп России во второй половине 1990-х годов, а также в начале «нулевых». Двое из трех изначальных солистов коллектива выступают до сих пор.

