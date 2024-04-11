Омск-Информ
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·Культура/Афиша

По словам организаторов, омичи нанизали кучу жанров на местную печаль и помножили на цепкие мелодии.
Омская инди-группа «Конец солнечных дней» выступит на музыкальном фестивале «Стереолето» (0+) в Санкт-Петербурге. Мероприятие планируется 15–16 июня. Отметим, что в фестивале также примут участие Диана Арбенина, Хаски, Моя Мишель, Дора и др.
– Когда-то «Конец солнечных дней» играли эмо-рок, но со временем сбавили обороты, заморочились, и на их последних записях творится настоящий карнавал жанров. Тут вам и трип-хоп, и электро-рок, и арт-поп, и лихой саксофон – чего только нет. Они нанизали кучу жанров на местную печаль и помножили на цепкие мелодии. «Конец солнечных дней» присваивают себе мелодии и ритмы разных стран и времен и на выходе получают музыка невообразимой красоты и силы, – сообщается на странице фестиваля.
Омичи выступят на фестивале 15 июня.
·Культура/Афиша

По словам организаторов, омичи нанизали кучу жанров на местную печаль и помножили на цепкие мелодии.
Омская инди-группа «Конец солнечных дней» выступит на музыкальном фестивале «Стереолето» (0+) в Санкт-Петербурге. Мероприятие планируется 15–16 июня. Отметим, что в фестивале также примут участие Диана Арбенина, Хаски, Моя Мишель, Дора и др.
– Когда-то «Конец солнечных дней» играли эмо-рок, но со временем сбавили обороты, заморочились, и на их последних записях творится настоящий карнавал жанров. Тут вам и трип-хоп, и электро-рок, и арт-поп, и лихой саксофон – чего только нет. Они нанизали кучу жанров на местную печаль и помножили на цепкие мелодии. «Конец солнечных дней» присваивают себе мелодии и ритмы разных стран и времен и на выходе получают музыка невообразимой красоты и силы, – сообщается на странице фестиваля.
Омичи выступят на фестивале 15 июня.