Омичи скупают MP3-плееры, чтобы слушать «запрещенку»

С 1 марта на стриминговых платформах начали пропадать целые альбомы.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Из-за ограничений на стриминговых платформах россияне начали массово скупать MP3-плееры. В феврале спрос на них вырос сразу на 23%, сообщает Baza. Для любителей музыки это возможность слушать любимые песни, не опасаясь их внезапной пропажи.

Коллизия связана с тем, что с 1 марта вступили в силу изменения в законодательство, по которым исполнителей и лейблы могут оштрафовать за упоминание в песнях запрещенных веществ. Чтобы не «нарываться», музыканты стали подчищать песни, некоторые треки и даже целые альбомы пропали со стриминговых платформ.

В этой связи пользователи начали скупать MP3-плееры, закачивать на них любимую музыку и слушать, не опасаясь, что она попадет под запрет. При этом 80% меломанов выбирают б/у устройства, в том числе плееры начала нулевых. На вторичном рынке они стоят в среднем 6300 рублей.