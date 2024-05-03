Только в этом году за рулем поймали 112 детей, большинство из которых младше 14 лет.

Только в этом году за рулем поймали 112 детей, большинство из которых младше 14 лет.

Сегодня в Омске состоялась пресс-конференция на тему детского травматизма. С приходом потепления в Омской области учащаются несчастные случаи с детьми. Чаще всего несовершеннолетние выпадают из окон (в прошлом году таких происшествий было 9), получают травмы при играх или в ДТП.

За первые три месяца этого года в регионе случилось 72 ДТП с детьми. В этих происшествиях 2 ребенка погибли, 82 получили травмы. В мае, по прогнозу ГИБДД, эти цифры будут больше.

– Проблема очень острая, если по итогам марта мы уже имели рост числа ДТП с участием детей на 20 %, то летний период дает еще больше возможностей детям находиться на улице, использовать транспортные средства, – рассказал заместитель начальника отдела – начальник отделения ПБДД отдела ОМО и ПБДД УГИБДД УМВД России по Омской области подполковник полиции Наталья Бобылева.

За апрель 4 ДТП случились с детьми на мототранспорте. В 8 авариях дети находились на индивидуальных средствах передвижения (самокаты, велосипеды, гироскутеры, моноколеса).

По словам Бобылевой, в регионе обострилась проблема малолетних водителей. В этом году только 112 детей поймали за рулем автомобилей. Из них 68 – младше 14 лет. В 90 % случаев родители были не в курсе, что у ребенка есть машина. Ребенок накопил, заработал и купил машину. Некоторых подростков задерживают за рулем по шесть раз. Они умудряются убегать от сотрудников ГИБДД.

Кроме этого, детей ловят за рулеми квадроциклов мотороллеров . Напомним, детям до 18 лет нельзя управлять автомобилями, мотоциклами, квадроциклами и т. д. Права на мотороллер, мопед или скутер можно получить в 16 лет. Нарушителей могут поставить на учет, а транспортное средство забрать на специализированную стоянку.

Кроме того, летом учащаются преступления, совершенные несовершеннолетними. В прошлом году их было 52 и более 300 правонарушений (в том числе нарушения ПДД и алкогольное опьянении).

По словам заместителя начальника УОДУУП и ПДН УМВД России по Омской области Юлии Кулагиной, причинами этого являются беспечность детей и отсутствие контроля со стороны родителей. Чтобы дети были в безопасности, родителям советуют организовать досуг детей, например, отправить в лагерь. Нужно знать, чем будут заниматься дети на каникулах, с кем они общаются, у кого могут остаться в гостях.

Правоохранители также напоминают, что после 23:00 детям нельзя одним находиться на улице. Их должны сопровождать родители.