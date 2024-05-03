Омск-Информ
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·Происшествия

Покататься школьнице, которая даже не знала, что нарушает правила дорожного движения, разрешил отец.
В минувшие выходные сотрудники ГИБДД остановили в селе Петровка Омского района 11-летнюю девочку на квадроцикле. Она ехала по поселку. 
– Ребенок, сидя в патрульном автомобиле, говорил, что не знал, что ему нельзя ездить на квадроцикле. При этом отец сказал, что доверяет своей дочери это транспортное средство. Мы привлекли его к ответственности за передачу права управления водителю без прав, – рассказала заместитель начальника отдела – начальник отделения ПБДД отдела ОМО и ПБДД УГИБДД УМВД России по Омской области подполковник полиции Наталья Бобылева.
Доступность этих транспортных средств, по словам Натальи Бобылевой, большая. Однако они небезопасны, особенно если ездить без водительских прав.
Татьяна Маркова
·Происшествия

Покататься школьнице, которая даже не знала, что нарушает правила дорожного движения, разрешил отец.
В минувшие выходные сотрудники ГИБДД остановили в селе Петровка Омского района 11-летнюю девочку на квадроцикле. Она ехала по поселку. 
– Ребенок, сидя в патрульном автомобиле, говорил, что не знал, что ему нельзя ездить на квадроцикле. При этом отец сказал, что доверяет своей дочери это транспортное средство. Мы привлекли его к ответственности за передачу права управления водителю без прав, – рассказала заместитель начальника отдела – начальник отделения ПБДД отдела ОМО и ПБДД УГИБДД УМВД России по Омской области подполковник полиции Наталья Бобылева.
Доступность этих транспортных средств, по словам Натальи Бобылевой, большая. Однако они небезопасны, особенно если ездить без водительских прав.
Татьяна Маркова